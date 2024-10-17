Молодежка. Новая смена 1 сезон 13 серия смотреть онлайн

«Акулы Политеха» проигрывают решающий матч, и Катерина приходит к Кисляку, чтобы помочь ему справиться с поражением. В разговоре она понимает, что Кисляк снова запил, и к нему приходит нарколог, который подтверждает ее опасения. Кисляк настаивает, что его напоили силой, но девушка не верит ему. У «Акул» появляется шанс выйти в плей-офф в случае, если «Корсары» проиграют еще один матч. Бакины оказываются в безвыходной ситуации из-за угона машины и обращаются к Казанцеву, а тот уже придумал хитрый трюк, который решил бы его проблему…



Сможет ли Кисляк доказать свою невиновность Кате? Выйдут ли «Акулы» в плей-офф? Не пропустите: смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» — 1 сезон, 13 серия, — можно на Wink.

