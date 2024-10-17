Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
1-й сезон
12-я серия
9.72024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 12
Драма, Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Молодежка. Новая смена 1 сезон 12 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

На ледовую арену прибывают «Корсары» во главе с Антиповым. «Акулы» докладывают Казанцеву, что фотографию Бакина на сайт выложила Даша. Казанцев намекает Кисляку, что стоит поговорить с Антиповым о необходимости победы «Акул» в матче, но Кисляк настаивает, что сам завоюет победу. Бывший муж Москвиной возвращается в институт преподавать, чему она совершенно не рада. Бакин обращается в полицию и встречается с отцом Захара по поводу автомобильных краж. Казанцев лично договаривается с Антиповым, но тот отказывается от сделки. Однако шансы на подкуп еще есть: среди игроков «Корсаров» Казанцев заприметил «слабое звено»…

Чем закончится решающий матч для «Акул»? Вырвут ли они победу собственными усилиями или сработает хитрость Казанцева? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» — 12 серия уже на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»