Биография

Игорь Огурцов – молодой российский актер – родился 3.11.1992 г. Мальчик воспитывался в семье знаменитого актера Алексея Огурцова. После окончания школы он не хотел продолжать обучение, но на поступлении в вуз настояли родители. По словам И. Огурцова, без жесткого влияния отца ему не удалось бы ничего добиться в жизни. Актер начал очень рано сниматься. Первую роль он сыграл в 11 лет в фильме «Жених для Барби», затем последовала съемка в картине «Тайная стража». Широкую известность принесли Игорю Огурцову сериалы «Ранетки», «Зверобой», «Группа счастья». Важной вехой в актерской жизни стало участие в проекте режиссера Валерии Гай Германики «Школа», где он сыграл главную роль. Неоднозначный персонаж Огурцова сделал его моментально знаменитым. В 2007 году актера пригласили на съемки фильма «Изгнание» А. Звягинцева. Он раскрылся перед зрителями с другой стороны. Картина дала ему колоссальный опыт в работе с талантливым режиссером. Игорь Огурцов также снялся в сериале «Молодежка». Практически одновременно с этим прошли съемки в многосерийной картине «Закон каменных джунглей», где он получил одну из ведущих ролей. Актер продолжает активно сниматься в интересных проектах.