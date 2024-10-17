Молодежка. Новая смена 1 сезон 10 серия смотреть онлайн
- 16+51 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+47 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Акулы выигрывают матч, и Казанцев крайне доволен работой Кисляка и команды. Отец Захара настаивает, чтобы сын вернулся домой, чтобы не расстраивать супругу, пережившую приступ. Казанцев пытается флиртовать с Москвиной. После разговора с бывшим супругом Катя понимает, что именно он виноват в гибели собаки Кисляка. Москвина соглашается на предложение Казанцева, но застревает в лифте и опаздывает на свидание. Самсонов решает признаться Дарье, что она не в его вкусе, а Ренат против того, чтобы Дмитрий встречался с его сестрой. Тем временем, в автосервисе Бакиных появляется подозрительно щедрый клиент…
Как распутать сложный клубок романтических отношений вокруг «Акул Политеха»? Приглашаем смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» — 10 серия уже доступна с подпиской на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Влад
Канопка
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Иван
Мулин
- ИОАктёр
Игорь
Огурцов
- Актёр
Николай
Добрынин
- ЕКАктёр
Егор
Кирячок
- НПАктёр
Никита
Паршин
- ВПАктёр
Вячеслав
Паршин
- АНАктёр
Андрей
Нестеренко
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Максим
Пушненков
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Диана
Милютина
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Екатерина
Честина
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актёр
Кирилл
Полухин
- МКАктриса
Марина
Кондратьева
- ЯКАктриса
Янина
Колесниченко
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АЛАктёр
Антон
Лебедев
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- ИААктёр
Илья
Арюпин
- ЯСАктриса
Янита
Сухова
- ЮКАктриса
Юлианна
Кулагина
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- ВБАктриса
Виктория
Бессонова
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ЗЕПродюсер
Заур
Елоев
- Продюсер
Дмитрий
Ланской
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- ИШХудожница
Ирина
Шахова
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АПХудожница
Анна
Переседова
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер