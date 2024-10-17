Акулы выигрывают матч, и Казанцев крайне доволен работой Кисляка и команды. Отец Захара настаивает, чтобы сын вернулся домой, чтобы не расстраивать супругу, пережившую приступ. Казанцев пытается флиртовать с Москвиной. После разговора с бывшим супругом Катя понимает, что именно он виноват в гибели собаки Кисляка. Москвина соглашается на предложение Казанцева, но застревает в лифте и опаздывает на свидание. Самсонов решает признаться Дарье, что она не в его вкусе, а Ренат против того, чтобы Дмитрий встречался с его сестрой. Тем временем, в автосервисе Бакиных появляется подозрительно щедрый клиент…



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