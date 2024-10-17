Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
1-й сезон
10-я серия
9.62024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 10
Драма, Комедия16+

Молодежка. Новая смена 1 сезон 10 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Акулы выигрывают матч, и Казанцев крайне доволен работой Кисляка и команды. Отец Захара настаивает, чтобы сын вернулся домой, чтобы не расстраивать супругу, пережившую приступ. Казанцев пытается флиртовать с Москвиной. После разговора с бывшим супругом Катя понимает, что именно он виноват в гибели собаки Кисляка. Москвина соглашается на предложение Казанцева, но застревает в лифте и опаздывает на свидание. Самсонов решает признаться Дарье, что она не в его вкусе, а Ренат против того, чтобы Дмитрий встречался с его сестрой. Тем временем, в автосервисе Бакиных появляется подозрительно щедрый клиент…

Как распутать сложный клубок романтических отношений вокруг «Акул Политеха»? Приглашаем смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» — 10 серия уже доступна с подпиской на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»