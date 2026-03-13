Чету Егоровых вызывают в больницу с новостью о том, что их сын, Кирилл, разбился в автомобильной аварии. Чтобы присутствовать в больнице, его отец ломает браслет и нарушает условия домашнего ареста. Дамира готова отменить свадьбу из-за того, что Дима не хочет переносить ее. Дергачёва отстраняют от участия в команде из-за нарушения процедуры сдачи допинг-пробы. Шантаж Жилина сливают журналистам, и его отстраняют от работы в Федерации. Кирилл выясняет всю правду об истории своих родителей, и мать предлагает забрать его с собой, в Москву. Впереди финальный матч Кубка с «Зубрами»…



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