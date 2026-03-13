Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 16
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
16-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 16
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Чету Егоровых вызывают в больницу с новостью о том, что их сын, Кирилл, разбился в автомобильной аварии. Чтобы присутствовать в больнице, его отец ломает браслет и нарушает условия домашнего ареста. Дамира готова отменить свадьбу из-за того, что Дима не хочет переносить ее. Дергачёва отстраняют от участия в команде из-за нарушения процедуры сдачи допинг-пробы. Шантаж Жилина сливают журналистам, и его отстраняют от работы в Федерации. Кирилл выясняет всю правду об истории своих родителей, и мать предлагает забрать его с собой, в Москву. Впереди финальный матч Кубка с «Зубрами»…

Смогут ли «Акулы» выиграть Кубок и решить все проблемы на любовном фронте? Смотрите финал истории: «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 16 серия) уже на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»