Кисляк уезжает из Москвы и под влиянием манипуляций Жилина становится тренером «Корсаров». Лиза продолжает конфликт с Соней, но Егоров вмешивается в него, несмотря на то, что он расстался с обеими девушками. Мила предупреждает Дергачёва о том, что в его крови содержится допинг. Тот обещает немедленно прекратить прием стимулирующих препаратов, но не выполняет обещание избавиться от них. Кисляк пытается наладить отношения в коллективе «Корсаров», но сталкивается с недопониманием. Яна уходит от Павла из-за его измены с коллегой, но и с Андреем она продолжать отношения не намерена…



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