Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 13
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Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
13-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 13
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Кисляк уезжает из Москвы и под влиянием манипуляций Жилина становится тренером «Корсаров». Лиза продолжает конфликт с Соней, но Егоров вмешивается в него, несмотря на то, что он расстался с обеими девушками. Мила предупреждает Дергачёва о том, что в его крови содержится допинг. Тот обещает немедленно прекратить прием стимулирующих препаратов, но не выполняет обещание избавиться от них. Кисляк пытается наладить отношения в коллективе «Корсаров», но сталкивается с недопониманием. Яна уходит от Павла из-за его измены с коллегой, но и с Андреем она продолжать отношения не намерена…

Кажется, «Акул» ждет очередной скандал. Смогут ли они выйти сухими из воды на этот раз? Ищите ответы в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 13 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»