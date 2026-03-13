Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
14-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 14
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Жилин предоставляет Казанцеву доказательства того, что Сокол принимала допинг. В то же самое время из-за лжи Дергачёва его мать принимает стимулирующие препараты, и ей становится плохо с сердцем. Катя прощает Кисляка и они планируют новую жизнь вместе, только вот Андрей не слишком счастлив по этому поводу. Дергачёв-старший настаивает на курсах капельниц для сына, а также связывается с тренером спортивного зала, который реализует сомнительные стимуляторы. Попытки матери Егорова наладить отношения с сыном по-прежнему не могут увенчаться успехом, и Елена предпринимает решительные действия…

Повлияет ли ссора четы Егоровых на судьбу команды? Узнаете в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 14 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»