Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
4-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 4
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Тренерский напор Антипова приводит к срыву Саши Сокол, в результате которого она отказывается играть за команду. Кисляк переосмысливает свои перспективы на будущее и думает над тем, чтобы отправиться в Москву вслед за Катей. Егор предлагает Соне помощь с жильем и ссорится с отцом из-за того, что тот привел домой новую пассию. Дергачёв-старший получает информацию о нападении на сына, но подставляется в попытке поговорить с обидчиком. Крепчук сближается с Сокол, однако Казанцев против того, чтобы в команде было место для любовной драмы.

«Акулам» предстоит первый матч под руководством нового тренера — справятся ли они? Ответ — в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 4 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»