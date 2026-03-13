Тренерский напор Антипова приводит к срыву Саши Сокол, в результате которого она отказывается играть за команду. Кисляк переосмысливает свои перспективы на будущее и думает над тем, чтобы отправиться в Москву вслед за Катей. Егор предлагает Соне помощь с жильем и ссорится с отцом из-за того, что тот привел домой новую пассию. Дергачёв-старший получает информацию о нападении на сына, но подставляется в попытке поговорить с обидчиком. Крепчук сближается с Сокол, однако Казанцев против того, чтобы в команде было место для любовной драмы.



«Акулам» предстоит первый матч под руководством нового тренера — справятся ли они? Ответ — в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 4 серия) на Wink.

