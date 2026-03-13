Антипов и Кисляк впервые встречаются на льду, поменявшись местами: Кисляк — как тренер «Корсаров», Антипов — как тренер «Акул». Перед самым матчем происходит два нападения: одному подвергается беременная жена Антипова, другому — Жилин. Кисляк продолжает считать, что Антипов предал его. Яна приезжает поболеть за Кисляка, но оказалось, что и Катя приехала на игру. Андрей принимает решение расстаться с Катей. Жилин сообщает в Федерацию, что один из игроков «Акул» замешан в допинговой скандале. Саша выходит на след Жанны: оказывается, ей помогает Игорь. «Корсаров» отстраняют на три игры из-за скандала с занижением возраста игрока. Свадьба Дамиры и Димы под угрозой из-за турнира. В «Акулы» приходит комиссия по допинг-контролю, и Дергачёв попадает в список…



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