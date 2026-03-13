Казанцев признается Саше, что он — ее биологический отец. Девушка тяжело переживает эту новость. Кирилл предлагает Соне закрыть ее долги, однако та неправильно воспринимает его намерения и отказывает. Также Егоров ставит перед пиар-менеджером «Акул» условие удалить скандальные фотографии Лизы из общего доступа. Кисляк раздумывает над тем, чтобы рассказать Яне об измене ее мужа, однако Катя отговаривает его от этого шага. Мила забирает заявление об избиении по просьбе Дергачёва: он стремится защитить отца от распространения компромата. Сокол возвращается в команду перед важным матчем, но ее родственные отношения с Казанцевым открываются всей команде…



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