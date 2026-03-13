Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 7
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Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
7-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 7
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Казанцев признается Саше, что он — ее биологический отец. Девушка тяжело переживает эту новость. Кирилл предлагает Соне закрыть ее долги, однако та неправильно воспринимает его намерения и отказывает. Также Егоров ставит перед пиар-менеджером «Акул» условие удалить скандальные фотографии Лизы из общего доступа. Кисляк раздумывает над тем, чтобы рассказать Яне об измене ее мужа, однако Катя отговаривает его от этого шага. Мила забирает заявление об избиении по просьбе Дергачёва: он стремится защитить отца от распространения компромата. Сокол возвращается в команду перед важным матчем, но ее родственные отношения с Казанцевым открываются всей команде…

Смогут ли «Акулы» примирить личные эмоции с командными чувствами? Узнайте как можно скорее: смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 7 серия) можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»