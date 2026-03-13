Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 2
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 3
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 4
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 5
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 6
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 7
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 8
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 9
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 10
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 11
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 12
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 13
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 14
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 15
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 16
О сериале
Казанцев признается Саше, что он — ее биологический отец. Девушка тяжело переживает эту новость. Кирилл предлагает Соне закрыть ее долги, однако та неправильно воспринимает его намерения и отказывает. Также Егоров ставит перед пиар-менеджером «Акул» условие удалить скандальные фотографии Лизы из общего доступа. Кисляк раздумывает над тем, чтобы рассказать Яне об измене ее мужа, однако Катя отговаривает его от этого шага. Мила забирает заявление об избиении по просьбе Дергачёва: он стремится защитить отца от распространения компромата. Сокол возвращается в команду перед важным матчем, но ее родственные отношения с Казанцевым открываются всей команде…
Смогут ли «Акулы» примирить личные эмоции с командными чувствами? Узнайте как можно скорее: смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 7 серия) можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Влад
Канопка
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Иван
Мулин
- ИОАктёр
Игорь
Огурцов
- Актёр
Николай
Добрынин
- ЕКАктёр
Егор
Кирячок
- НПАктёр
Никита
Паршин
- ВПАктёр
Вячеслав
Паршин
- АНАктёр
Андрей
Нестеренко
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Максим
Пушненков
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Диана
Милютина
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Екатерина
Честина
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актёр
Кирилл
Полухин
- МКАктриса
Марина
Кондратьева
- ЯКАктриса
Янина
Колесниченко
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АЛАктёр
Антон
Лебедев
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- ИААктёр
Илья
Арюпин
- ЯСАктриса
Янита
Сухова
- ЮКАктриса
Юлианна
Кулагина
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- ВБАктриса
Виктория
Бессонова
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ЗЕПродюсер
Заур
Елоев
- Продюсер
Дмитрий
Ланской
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- ИШХудожница
Ирина
Шахова
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АПХудожница
Анна
Переседова
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер