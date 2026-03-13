Казанцев встречает бывшую супругу, и между ними происходит откровенный разговор. В его ходе выясняется истинная причина протектората Казанцева над Сокол: Саша — его дочь. Тем временем Кисляка тоже ждет встреча с бывшей пассией. Во время делового визита он выясняет, что супруга его партнера — это его бывшая жена, Яна. Дочери Антипова выносят неутешительный прогноз: похоже, что она больше не вернется на лед. Из-за этого Антон отказывается продолжать тренировать «Акул». Соня оказывается втянута в разборки с коллекторами: она должна большую сумму денег, и разбираться с этим вновь придется ее брату, Олегу…



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