Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
5-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 5
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Казанцев встречает бывшую супругу, и между ними происходит откровенный разговор. В его ходе выясняется истинная причина протектората Казанцева над Сокол: Саша — его дочь. Тем временем Кисляка тоже ждет встреча с бывшей пассией. Во время делового визита он выясняет, что супруга его партнера — это его бывшая жена, Яна. Дочери Антипова выносят неутешительный прогноз: похоже, что она больше не вернется на лед. Из-за этого Антон отказывается продолжать тренировать «Акул». Соня оказывается втянута в разборки с коллекторами: она должна большую сумму денег, и разбираться с этим вновь придется ее брату, Олегу…

Сможет ли Валенцов решить проблемы сестры, и при этом сам остаться с чистыми руками? Ради ответа на этот и другие вопросы приглашаем смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 5 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»