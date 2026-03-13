Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 10
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Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
10-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 10
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Кирилл Егоров вновь становится капитаном команды после того, как Валенцов добровольно отказывается от статуса. Тем временем Егоров-старший переходит под домашний арест и ставит Казанцева в известность: после блокировки счетов он больше не сможет спонсировать «Акул». «Корсары» вновь оказываются потенциальными соперниками «Акул», оказавшись в Кубке благодаря влиятельным связям. Соня узнает об измене Егорова. Лиза ссорится и с Олегом, и с Кириллом, и возвращается домой. К Федорцову приезжает мать, чтобы поздравить со скорой свадьбой, однако ее знакомство с родителями Дамиры грозит обернуться катастрофой. Катя признается Кисляку в том, что беременна, хотя он надеется вернуть Яну. А у «Акул», кажется, появится новый спонсор.

Смогут ли игроки преодолеть личные конфликты, чтобы снова стать командой и выступить против общего соперника? Ответы прямо здесь: в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 10 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»