Кирилл Егоров вновь становится капитаном команды после того, как Валенцов добровольно отказывается от статуса. Тем временем Егоров-старший переходит под домашний арест и ставит Казанцева в известность: после блокировки счетов он больше не сможет спонсировать «Акул». «Корсары» вновь оказываются потенциальными соперниками «Акул», оказавшись в Кубке благодаря влиятельным связям. Соня узнает об измене Егорова. Лиза ссорится и с Олегом, и с Кириллом, и возвращается домой. К Федорцову приезжает мать, чтобы поздравить со скорой свадьбой, однако ее знакомство с родителями Дамиры грозит обернуться катастрофой. Катя признается Кисляку в том, что беременна, хотя он надеется вернуть Яну. А у «Акул», кажется, появится новый спонсор.



Смогут ли игроки преодолеть личные конфликты, чтобы снова стать командой и выступить против общего соперника? Ответы прямо здесь: в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 10 серия) на Wink.

