После скандального матча Сергей Егоров ставит перед Казанцевым условие: он продолжит спонсорство «Акул» только в том случае, если Кисляка сместят с позиции тренера. Димон делает Дамире предложение в присутствии всех ее родственников, однако мать невесты не в восторге от такого жениха. Кристина съезжается с Валенцовым, но неожиданный визит его сестры Сони путает молодым все карты. Дергачев, восстанавливаясь после болезни, изматывает себя тренировками: кажется, он готов на все, чтобы скорее вернуться в команду. Тем временем, Казанцев оттягивает решение Егорова об отстранении Кисляка, но, кажется, давление оказывается сильнее, чем он мог предположить…



Удастся ли Кисляку остаться на позиции тренера «Акул», или заговорщицкая цепь вокруг него окажется сильнее? Чтобы выяснить это, есть только один способ: смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 2 серия) на Wink.

