Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 2
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 3
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 4
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 5
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 6
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 7
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 8
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 9
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 10
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 11
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 12
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 13
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 14
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 15
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 16
О сериале
После скандального матча Сергей Егоров ставит перед Казанцевым условие: он продолжит спонсорство «Акул» только в том случае, если Кисляка сместят с позиции тренера. Димон делает Дамире предложение в присутствии всех ее родственников, однако мать невесты не в восторге от такого жениха. Кристина съезжается с Валенцовым, но неожиданный визит его сестры Сони путает молодым все карты. Дергачев, восстанавливаясь после болезни, изматывает себя тренировками: кажется, он готов на все, чтобы скорее вернуться в команду. Тем временем, Казанцев оттягивает решение Егорова об отстранении Кисляка, но, кажется, давление оказывается сильнее, чем он мог предположить…
Удастся ли Кисляку остаться на позиции тренера «Акул», или заговорщицкая цепь вокруг него окажется сильнее? Чтобы выяснить это, есть только один способ: смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 2 серия) на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Влад
Канопка
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Иван
Мулин
- ИОАктёр
Игорь
Огурцов
- Актёр
Николай
Добрынин
- ЕКАктёр
Егор
Кирячок
- НПАктёр
Никита
Паршин
- ВПАктёр
Вячеслав
Паршин
- АНАктёр
Андрей
Нестеренко
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Максим
Пушненков
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Диана
Милютина
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Екатерина
Честина
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актёр
Кирилл
Полухин
- МКАктриса
Марина
Кондратьева
- ЯКАктриса
Янина
Колесниченко
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АЛАктёр
Антон
Лебедев
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- ИААктёр
Илья
Арюпин
- ЯСАктриса
Янита
Сухова
- ЮКАктриса
Юлианна
Кулагина
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- ВБАктриса
Виктория
Бессонова
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ЗЕПродюсер
Заур
Елоев
- Продюсер
Дмитрий
Ланской
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- ИШХудожница
Ирина
Шахова
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АПХудожница
Анна
Переседова
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер