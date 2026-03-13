Кисляк узнает, что его отстранили от тренерства по настоянию Егорова-старшего, а это значит, что путь обратно в хоккей для него закрыт. Он снова начинает пить, и Катя уходит от него. Кирилл узнает правду о том, почему мать бросила его в детстве, и уходит из дома после скандала с отцом. Жилин подговаривает Сокол уйти в женскую сборную, однако Саша обещает остаться с «Акулами» до конца сезона. Дергачёв нападает на главврача, и после скандала Мила становится спортивным врачом команды на Кубке. Соня соглашается на помощь Елены, чтобы вылечить брата. Тренером «Зубров» оказывается Егор Щукин. Катя отказывается возвращаться к Андрею из-за нарушенного им обещания, и тот покидает Москву…



Кажется, для Кисляка открываются новые перспективы. Сможет ли он во второй раз справиться с алкоголизмом и вернуться в хоккей? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 12 серия) на Wink.

