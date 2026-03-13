Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
12-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 12
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Кисляк узнает, что его отстранили от тренерства по настоянию Егорова-старшего, а это значит, что путь обратно в хоккей для него закрыт. Он снова начинает пить, и Катя уходит от него. Кирилл узнает правду о том, почему мать бросила его в детстве, и уходит из дома после скандала с отцом. Жилин подговаривает Сокол уйти в женскую сборную, однако Саша обещает остаться с «Акулами» до конца сезона. Дергачёв нападает на главврача, и после скандала Мила становится спортивным врачом команды на Кубке. Соня соглашается на помощь Елены, чтобы вылечить брата. Тренером «Зубров» оказывается Егор Щукин. Катя отказывается возвращаться к Андрею из-за нарушенного им обещания, и тот покидает Москву…

Кажется, для Кисляка открываются новые перспективы. Сможет ли он во второй раз справиться с алкоголизмом и вернуться в хоккей? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 12 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»