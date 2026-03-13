Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 2
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 3
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 4
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 5
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 6
- 16+49 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 7
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 8
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 9
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 10
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 11
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 12
- 16+48 мин
Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 13
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 14
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 15
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Молодежка. Новая смена
Сезон 2 Серия 16
О сериале
Валенцова увозят на скорой после травмы, нанесенной Егоровым во время тренировки. У него сложный перелом, после которого не может быть и речи об участии в Кубке. Милу начинает преследовать главный врач, домогаясь на рабочем месте и вынуждая вступить с ним в связь. Егоров не может принять помощь от матери, несмотря на то, что Елена теперь стала спонсором «Акул». Валенцов тоже отказывается от денег Елены и обещает не писать заявление на Егорова. Жилин начинает «копать» под игроков «Акул» — он хочет добиться ухода Саши Сокол, поссорив ее с Казанцевым. Кирилл оказывается на грани истерики из-за навалившихся на него обстоятельств. Супруг Яны, Павел, выясняет, что Кисляк — ее бывший муж. Он увольняет Андрея и устраивает Яне скандал…
Чувства накалены до предела: кажется, вот-вот и над «Акулами» разразится настоящая гроза! Смогут ли они выдержать этот шторм, или он нанесет непоправимый удар команде? Ответы — в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 11 серия) на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Влад
Канопка
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Иван
Мулин
- ИОАктёр
Игорь
Огурцов
- Актёр
Николай
Добрынин
- ЕКАктёр
Егор
Кирячок
- НПАктёр
Никита
Паршин
- ВПАктёр
Вячеслав
Паршин
- АНАктёр
Андрей
Нестеренко
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Максим
Пушненков
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Диана
Милютина
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Екатерина
Честина
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актёр
Кирилл
Полухин
- МКАктриса
Марина
Кондратьева
- ЯКАктриса
Янина
Колесниченко
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АЛАктёр
Антон
Лебедев
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- ИААктёр
Илья
Арюпин
- ЯСАктриса
Янита
Сухова
- ЮКАктриса
Юлианна
Кулагина
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- ВБАктриса
Виктория
Бессонова
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ЗЕПродюсер
Заур
Елоев
- Продюсер
Дмитрий
Ланской
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- ИШХудожница
Ирина
Шахова
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АПХудожница
Анна
Переседова
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер