Валенцова увозят на скорой после травмы, нанесенной Егоровым во время тренировки. У него сложный перелом, после которого не может быть и речи об участии в Кубке. Милу начинает преследовать главный врач, домогаясь на рабочем месте и вынуждая вступить с ним в связь. Егоров не может принять помощь от матери, несмотря на то, что Елена теперь стала спонсором «Акул». Валенцов тоже отказывается от денег Елены и обещает не писать заявление на Егорова. Жилин начинает «копать» под игроков «Акул» — он хочет добиться ухода Саши Сокол, поссорив ее с Казанцевым. Кирилл оказывается на грани истерики из-за навалившихся на него обстоятельств. Супруг Яны, Павел, выясняет, что Кисляк — ее бывший муж. Он увольняет Андрея и устраивает Яне скандал…



Чувства накалены до предела: кажется, вот-вот и над «Акулами» разразится настоящая гроза! Смогут ли они выдержать этот шторм, или он нанесет непоправимый удар команде? Ответы — в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 11 серия) на Wink.

