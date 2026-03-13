Губернатор объявляет дерби между «Акулами» и «Корсарами», по итогу которого одна из команд должна пройти в Кубок дружбы. Валенцов соглашается на грязную сделку, чтобы заработать денег для покрытия долга Сони. Дергачёв снова попадает в переплет, но отказывается писать заявление на обидчиков. Федорцов признается невесте в своей фобии перед шайбами: он твердо намерен преодолеть страх и вернуться в игру, чтобы вырвать для «Акул» шанс на кубок. Новый менеджер команды идет на неожиданный шаг, чтобы поднять медийность хоккеистов: разгорается скандал в среде болельщиков.



Станет ли очередной матч с «Корсарами» победным для «Акул», и сможет ли подарить им проход в Кубок? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 6 серия) на Wink, чтобы следить за успехами команды.

