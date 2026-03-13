Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
6-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 6
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Губернатор объявляет дерби между «Акулами» и «Корсарами», по итогу которого одна из команд должна пройти в Кубок дружбы. Валенцов соглашается на грязную сделку, чтобы заработать денег для покрытия долга Сони. Дергачёв снова попадает в переплет, но отказывается писать заявление на обидчиков. Федорцов признается невесте в своей фобии перед шайбами: он твердо намерен преодолеть страх и вернуться в игру, чтобы вырвать для «Акул» шанс на кубок. Новый менеджер команды идет на неожиданный шаг, чтобы поднять медийность хоккеистов: разгорается скандал в среде болельщиков.

Станет ли очередной матч с «Корсарами» победным для «Акул», и сможет ли подарить им проход в Кубок? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 6 серия) на Wink, чтобы следить за успехами команды.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»