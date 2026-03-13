Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 3
Wink
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Молодежка. Новая смена
2-й сезон
3-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 3
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Дисциплинарная комиссия принимает решение лишить «Акул» чемпионского титула, а Кисляка отстранить от тренерства на сезон. Катя просит Кисляка переехать в Москву в связи с отстранением, поскольку ей предложили место в крупной компании. Казанцев предлагает Антипову занять место Кисляка в «Акулах» на время его отстранения. В то же время самого Антипова смещают с позиции тренера в «Корсарах» из-за того, что тот стал информатором для Казанцева. Егоров и Валенцов оказываются задержанными в отделении полиции из-за хулиганской выходки Сони. А Дергачёв ввязывается в аферу с добавками для тренировок, и она грозит ударить не только по его здоровью…

Смогут ли «Акулы Политеха» пройти через такие перемены и остаться чемпионами? Узнаете, когда будете смотреть сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 3 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»