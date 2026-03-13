Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
8-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 8
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
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Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В «Акулы» приходит новый вратарь, которому предстоит показать себя на ближайшем матче, Егоров закрывает кредит Сони по просьбе Лизы. Но, кажется, у него остались чувства к бывшей девушке, что вызывает вопросы у Валенцова. Кисляк заключает большую сделку для фирмы, но при этом рассчитывает вернуться в тренерство. Андрей и Катя едут в гости к Павлу и Яне, и для бывших возлюбленных это становится напряженным моментом. Тем временем «Корсары» готовят очередную подлость перед матчем с «Акулами», и все грозит обернуться серьезнее, чем в прошлый раз…

Получится ли у «Акул» вырвать зубами важную победу у соперника? Итоги матча смотрите в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 8 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»