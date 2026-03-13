В «Акулы» приходит новый вратарь, которому предстоит показать себя на ближайшем матче, Егоров закрывает кредит Сони по просьбе Лизы. Но, кажется, у него остались чувства к бывшей девушке, что вызывает вопросы у Валенцова. Кисляк заключает большую сделку для фирмы, но при этом рассчитывает вернуться в тренерство. Андрей и Катя едут в гости к Павлу и Яне, и для бывших возлюбленных это становится напряженным моментом. Тем временем «Корсары» готовят очередную подлость перед матчем с «Акулами», и все грозит обернуться серьезнее, чем в прошлый раз…



Получится ли у «Акул» вырвать зубами важную победу у соперника? Итоги матча смотрите в сериале «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 8 серия) на Wink.

