Эля пишет Дане, что скучает, и это кардинально меняет характер их взаимоотношений. Отец Полины возвращается с извинениями, но вдруг вскрывается правда из общего прошлого Виктора Алексеевича и Сергея Кондратьевича — оба оказываются за решеткой. Антон продолжает скрывать от Оганяна свое банкротство.



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