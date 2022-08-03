Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
9-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 9
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Эля пишет Дане, что скучает, и это кардинально меняет характер их взаимоотношений. Отец Полины возвращается с извинениями, но вдруг вскрывается правда из общего прошлого Виктора Алексеевича и Сергея Кондратьевича — оба оказываются за решеткой. Антон продолжает скрывать от Оганяна свое банкротство.

Неужели Даня и Эля смогут быть вместе? Смотрите 2 сезон комедии «Ивановы-Ивановы» — 9 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»