За столом Ивановых лишь одна тема для разговоров: стоит ли Даниле жениться на Яне? Он решается на смелый поступок — едет один к Альберту Робертовичу и признается, что у них с Яной будет ребенок. Дед пытается разгадать, за какие качества его выбрала Катерина, и правда шокирует влюбленного старика.



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