Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
11-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 11
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

За столом Ивановых лишь одна тема для разговоров: стоит ли Даниле жениться на Яне? Он решается на смелый поступок — едет один к Альберту Робертовичу и признается, что у них с Яной будет ребенок. Дед пытается разгадать, за какие качества его выбрала Катерина, и правда шокирует влюбленного старика.

Какой выбор сделает Даня, узнаем во 2 сезоне комедии «Ивановы-Ивановы» — 11 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»