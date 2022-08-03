Даня меняет свое отношение к Яне, так как думает, что у нее депрессия. Полина хочет, чтобы Антон исчез из ее жизни, но в итоге проводит с ним ночь. Лида выгоняет мужа из дома искать работу — нужно снять сыну квартиру для будущей семейной жизни. Между тем Ваня хочет доказать Диане, что он уже не мальчик.



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