Отношения Вани и Дианы шокируют всю семью Ивановых. Алексей скрывает от жены, что проиграл деньги, которые нужны на дрова, и пытается выкрутиться. Виктор Алексеевич считает, что его сын достиг предела в своей дурости, а в это время Полина и Антон приглашают Ваню и Диану на ужин в шикарный ресторан.



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