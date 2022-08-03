Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 18
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
18-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 18
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Отношения Вани и Дианы шокируют всю семью Ивановых. Алексей скрывает от жены, что проиграл деньги, которые нужны на дрова, и пытается выкрутиться. Виктор Алексеевич считает, что его сын достиг предела в своей дурости, а в это время Полина и Антон приглашают Ваню и Диану на ужин в шикарный ресторан.

Как повернется вечер, узнаете во 2 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 18 серия бесплатно уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»