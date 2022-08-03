Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Вранье Антона приводит к тому, что вся семья настраивается против Алексея. Кроме того, Лида чувствует вину перед Ивановыми за поступок мужа и хочет с ним развестись. Полина поддерживает ее в этом решении и убеждает согласиться на свидание с другим мужчиной. Тем временем дед продолжает оказывать знаки внимания Катерине и приглашает ее в кафе.



Как пройдет свидание, узнаете во 2 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 3 серия онлайн доступна на Wink уже сейчас!

