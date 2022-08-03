Лида подозревает мужа в измене и начинает следить за ним. Яна делает татуировку с именем «Данила». Между тем дед пытается разблокировать канал для взрослых, а Альберт Робертович угрожает Антону выгнать его из особняка. Полина узнает, что автосалон теперь принадлежит Диане, и устраивает скандал.



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