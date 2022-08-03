Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
2-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 2
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Лида подозревает мужа в измене и начинает следить за ним. Яна делает татуировку с именем «Данила». Между тем дед пытается разблокировать канал для взрослых, а Альберт Робертович угрожает Антону выгнать его из особняка. Полина узнает, что автосалон теперь принадлежит Диане, и устраивает скандал.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»