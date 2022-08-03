Даня настойчив в своем желании вернуть Элю и каждый день приходит к ней с букетом цветов. Леша вспоминает свою гениальную идею по продаже фейерверков накануне Нового года и крадет деньги семьи. Антон уходит в запой, но вдруг ему звонит Альберт Робертович и выдвигает интересное предложение: сыграть в карты на Полину…



Чем обернется эта затея, увидим в последнем эпизоде сериала «Ивановы-Ивановы» — 20 серия 2 сезона уже ждет вас на Wink!

