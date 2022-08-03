Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 20
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
20-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 20
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Даня настойчив в своем желании вернуть Элю и каждый день приходит к ней с букетом цветов. Леша вспоминает свою гениальную идею по продаже фейерверков накануне Нового года и крадет деньги семьи. Антон уходит в запой, но вдруг ему звонит Альберт Робертович и выдвигает интересное предложение: сыграть в карты на Полину…

Чем обернется эта затея, увидим в последнем эпизоде сериала «Ивановы-Ивановы» — 20 серия 2 сезона уже ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»