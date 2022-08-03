Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
12-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 12
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Яна чувствует себя чужой в доме Ивановых, и Даня пытается повлиять на отношение членов семьи к будущей невесте. Супружеские утехи Алексея и Лиды мешают спать Полине, поэтому Антон пытается освободить для нее мансарду, где находит старые любовные письма. Яна хочет сделать что-то приятное для Ивановых и печет огромный торт для их большой семьи.

Неужели Полина снова влюбится в Антона, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 12 серия 2 сезона уже доступна онлайн на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»