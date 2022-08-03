Яна чувствует себя чужой в доме Ивановых, и Даня пытается повлиять на отношение членов семьи к будущей невесте. Супружеские утехи Алексея и Лиды мешают спать Полине, поэтому Антон пытается освободить для нее мансарду, где находит старые любовные письма. Яна хочет сделать что-то приятное для Ивановых и печет огромный торт для их большой семьи.



Неужели Полина снова влюбится в Антона, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 12 серия 2 сезона уже доступна онлайн на Wink!

