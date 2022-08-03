Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
1-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 1
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Ваня и Даня ведут девушек в боулинг и решают поменяться парами. Даня переживает, что упустил шанс быть с Элей, и признается ей в своих чувствах. Антон продолжает искать варианты, как сохранить дом и вернуть бизнес втайне от жены, а Полина хочет показать мужу, кто в доме хозяин.

Что будет, если Полина узнает правду? Смотрите комедию «Ивановы-Ивановы» — 2 сезон 1 серия уже доступна на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»