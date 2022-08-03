Ваня и Даня ведут девушек в боулинг и решают поменяться парами. Даня переживает, что упустил шанс быть с Элей, и признается ей в своих чувствах. Антон продолжает искать варианты, как сохранить дом и вернуть бизнес втайне от жены, а Полина хочет показать мужу, кто в доме хозяин.



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