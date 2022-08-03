Лида меняет имидж в салоне у Миланы, а Полина учится доить козу и проводит весь день в домашних хлопотах. Ваня хвастается перед одноклассниками, что встречается со взрослой женщиной. В это время Алексей ворует картошку, чтобы продать ее на рынке и заработать, а Антону устраивают проверку на новой должности в магазине Оганяна.



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