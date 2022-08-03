Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 8
Комедия16+

Семья Ивановых воссоединяется на один день в особняке, чтобы скрыть от отца Полины проблемы в отношениях и банкротство Антона. Дед дарит внуку щедрый подарок — дом у моря, только он еще не знает, что детей Ивановых подменили 16 лет назад. Лиду, Алексея и Даню представляют прислугой, а Виктор Алексеевич переходит в активное наступление, пытаясь заполучить сердце Катерины.

Кто поможет Ивановым инсценировать благополучие, увидим в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 2 сезон 8 серия уже ждет вас на Wink!

