Ивановы всей семьей, за исключением Антона, переезжают из особняка на дачу. Полина и Ваня шокированы условиями деревенской жизни и пытаются адаптироваться, а в это время Антон ставит рядом дом на колесах и пытается наладить контакт с бывшей женой. Ваня крадет деньги из семейного бюджета на одеколон и сталкивается с осуждением Данилы.



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