Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
7-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 7
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Ивановы всей семьей, за исключением Антона, переезжают из особняка на дачу. Полина и Ваня шокированы условиями деревенской жизни и пытаются адаптироваться, а в это время Антон ставит рядом дом на колесах и пытается наладить контакт с бывшей женой. Ваня крадет деньги из семейного бюджета на одеколон и сталкивается с осуждением Данилы.

Кто теперь будет кормить семью, узнаете во 2 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 7 серия бесплатно доступна уже сейчас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»