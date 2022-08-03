Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Альберт Робертович предлагает помощь со свадьбой дочери и начинает ухаживать за Полиной. Яна в ужасе от костюма, который Даня с мамой выбрали на свадьбу, и уговаривает его купить новый. Она также признается папе, что больше не чувствует к Даниле интерес: ее мысли о свадьбе становятся похожи на кошмар. Диана готова открыто рассказать всем об отношениях с сыном Антона.



Что на этой свадьбе шокирует больше всего, узнаете во 2 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 17 серия бесплатно доступна на Wink!

