Альберт Робертович дает шанс сохранить дом, но Антон в очередной раз обманывает жену, поэтому снова все идет наперекосяк. Полина ищет для семьи новое жилье, не зная истинной причины продажи особняка. Ваня мечтает провести ночь в одном номере с Элей, а в это время Даня тайно приглашает ее покататься на лошадях.



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