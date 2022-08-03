Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
10-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 10
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Полина не может смириться с деревенскими условиями: женщина теряет свой лоск и элегантность. Леша собирает друзей отметить начало нового бизнеса, но вместо праздника у них случается скандал. Данила не уверен, что готов отказаться от желанной любви с Элей из-за беременности Яны, и приглашает одну из девушек на свидание…

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»