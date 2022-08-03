Полина не может смириться с деревенскими условиями: женщина теряет свой лоск и элегантность. Леша собирает друзей отметить начало нового бизнеса, но вместо праздника у них случается скандал. Данила не уверен, что готов отказаться от желанной любви с Элей из-за беременности Яны, и приглашает одну из девушек на свидание…



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