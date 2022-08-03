Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
13-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 13
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Ваня сбегает из дома в надежде, что это поможет помирить маму с папой, а Даня и Яна подают заявление в ЗАГС. Семья начинает ускоренно готовиться к торжеству — успеть нужно за две недели. Лида вспоминает, что знакома с хозяйкой свадебного салона, которая может сделать скидку на платье. На примерке Ивановой вдруг становится стыдно признаться, что беременная девушка — невеста ее сына.

Можно ли понять поведение Лиды? Оставайтесь с нами и включайте сериал «Ивановы-Ивановы» — 13 серия 2 сезона уже доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»