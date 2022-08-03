Ваня сбегает из дома в надежде, что это поможет помирить маму с папой, а Даня и Яна подают заявление в ЗАГС. Семья начинает ускоренно готовиться к торжеству — успеть нужно за две недели. Лида вспоминает, что знакома с хозяйкой свадебного салона, которая может сделать скидку на платье. На примерке Ивановой вдруг становится стыдно признаться, что беременная девушка — невеста ее сына.



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