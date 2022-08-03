Полина начинает новую жизнь без мужа в заброшенном доме на даче, а Антон переживает, что без денег он никому не нужен. Даня теряет надежду на отношения с Элей и переключается на Яну. Между тем Полина тратит последние деньги на сеанс с психотерапевтом, а Лида ссорится с подругой и идет жаловаться к Антону.



Чтобы узнать, на что Полина потратит последние деньги, включайте 2 сезон сериала «Ивановы-Ивановы» — смотреть 6 серию бесплатно можно уже сейчас на Wink!

