Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
2-й сезон
6-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 2. Серия 6
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Полина начинает новую жизнь без мужа в заброшенном доме на даче, а Антон переживает, что без денег он никому не нужен. Даня теряет надежду на отношения с Элей и переключается на Яну. Между тем Полина тратит последние деньги на сеанс с психотерапевтом, а Лида ссорится с подругой и идет жаловаться к Антону.

Чтобы узнать, на что Полина потратит последние деньги, включайте 2 сезон сериала «Ивановы-Ивановы» — смотреть 6 серию бесплатно можно уже сейчас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»