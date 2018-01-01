Советское кино для детей
Wink
Все подборки
Советское кино для детей

Советское кино для детей

Коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов.

Для детей
Постер к фильму Веселые истории 1962
9.2

Веселые истории

1962, 83 мин
Бесплатно
Постер к сериалу Гостья из будущего 1984
9.5

Гостья из будущего

1984
Постер к фильму Чудак из пятого «Б» 1972
8.8

Чудак из пятого «Б»

1972, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Варвара-краса, длинная коса 1969
9.5

Варвара-краса, длинная коса

1969, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Республика ШКИД 1966
9.6

Республика ШКИД

1966, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дружок 1958
9.4

Дружок

1958, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Там, на неведомых дорожках... 1982
9.5

Там, на неведомых дорожках...

1982, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Колыбельная для брата 1982
8.7

Колыбельная для брата

1982, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму После дождичка в четверг 1985
9.4

После дождичка в четверг

1985, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Старая, старая сказка 1968
9.4

Старая, старая сказка

1968, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ох уж эта Настя! 1971
8.8

Ох уж эта Настя!

1971, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сказка о рыбаке и рыбке 1950
9.4

Сказка о рыбаке и рыбке

1950, 30 мин
Постер к фильму Когда я стану великаном 1979
9.0

Когда я стану великаном

1979, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Морозко 1964
9.6

Морозко

1964, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Где это видано, где это слыхано 1973
9.0

Где это видано, где это слыхано

1973, 24 мин
Бесплатно
Постер к фильму Первоклассница 1948
9.2

Первоклассница

1948, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золотая антилопа 1954
9.5

Золотая антилопа

1954, 29 мин
Постер к фильму Огонь, вода и ... медные трубы 1967
9.5

Огонь, вода и ... медные трубы

1967, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Царевна-лягушка 1954
9.4

Царевна-лягушка

1954, 38 мин
Постер к фильму Золушка 1947
9.3

Золушка

1947, 78 мин
Постер к фильму Приключения желтого чемоданчика 1970
9.6

Приключения желтого чемоданчика

1970, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Когда зажигаются елки 1950
9.4

Когда зажигаются елки

1950, 20 мин
Постер к фильму Высокая горка 1951
9.7

Высокая горка

1951, 19 мин
Постер к фильму Марья-искусница 1959
9.5

Марья-искусница

1959, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Королевство кривых зеркал 1963
9.5

Королевство кривых зеркал

1963, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гуси-лебеди 1949
9.4

Гуси-лебеди

1949, 18 мин
Постер к фильму Цветик-Семицветик 1948
9.7

Цветик-Семицветик

1948, 20 мин
Постер к фильму Серая шейка 1948
9.6

Серая шейка

1948, 19 мин
Постер к фильму Таежная сказка 1951
9.5

Таежная сказка

1951, 10 мин
Постер к фильму Волшебная лампа Аладдина 1967
9.3

Волшебная лампа Аладдина

1967, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Москва — Кассиопея 1973
9.3

Москва — Кассиопея

1973, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новогодние приключения Маши и Вити 1975
9.5

Новогодние приключения Маши и Вити

1975, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Старик Хоттабыч 1956
9.5

Старик Хоттабыч

1956, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Усатый нянь 1977
9.6

Усатый нянь

1977, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русалочка 1976
8.6

Русалочка

1976, 77 мин
Бесплатно
Постер к сериалу Двенадцать месяцев (1973) 1973
9.4

Двенадцать месяцев (1973)

1973
Постер к фильму Чудо-мельница 1950
9.5

Чудо-мельница

1950, 18 мин
Постер к фильму Фантазеры 1965
9.1

Фантазеры

1965, 62 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сказка, рассказанная ночью 1981
8.7

Сказка, рассказанная ночью

1981, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мио, мой Мио 1987
9.1

Мио, мой Мио

1987, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Финист — Ясный сокол 1975
9.4

Финист — Ясный сокол

1975, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Город мастеров 1965
9.1

Город мастеров

1965, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Аленький цветочек 1952
9.4

Аленький цветочек

1952, 39 мин
Постер к фильму Мойдодыр 1954
9.2

Мойдодыр

1954, 16 мин
Постер к фильму Карантин 1983
8.7

Карантин

1983, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принцесса на горошине 1976
9.2

Принцесса на горошине

1976, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приключения Толи Клюквина 1964
9.1

Приключения Толи Клюквина

1964, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1953
9.5

Сестрица Аленушка и братец Иванушка

1953, 10 мин