Советское кино для детей
Коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов.
9.2
Веселые истории
1962, 83 мин
Бесплатно
9.5
Гостья из будущего
1984
8.8
Чудак из пятого «Б»
1972, 84 мин
Бесплатно
9.5
Варвара-краса, длинная коса
1969, 80 мин
Бесплатно
9.6
Республика ШКИД
1966, 97 мин
Бесплатно
9.4
Дружок
1958, 63 мин
Бесплатно
9.5
Там, на неведомых дорожках...
1982, 66 мин
Бесплатно
8.7
Колыбельная для брата
1982, 66 мин
Бесплатно
9.4
После дождичка в четверг
1985, 74 мин
Бесплатно
9.4
Старая, старая сказка
1968, 91 мин
Бесплатно
8.8
Ох уж эта Настя!
1971, 72 мин
Бесплатно
9.4
Сказка о рыбаке и рыбке
1950, 30 мин
9.0
Когда я стану великаном
1979, 82 мин
Бесплатно
9.6
Морозко
1964, 78 мин
Бесплатно
9.0
Где это видано, где это слыхано
1973, 24 мин
Бесплатно
9.2
Первоклассница
1948, 67 мин
Бесплатно
9.5
Золотая антилопа
1954, 29 мин
9.5
Огонь, вода и ... медные трубы
1967, 80 мин
Бесплатно
9.4
Царевна-лягушка
1954, 38 мин
9.3
Золушка
1947, 78 мин
9.6
Приключения желтого чемоданчика
1970, 74 мин
Бесплатно
9.4
Когда зажигаются елки
1950, 20 мин
9.7
Высокая горка
1951, 19 мин
9.5
Марья-искусница
1959, 74 мин
Бесплатно
9.5
Королевство кривых зеркал
1963, 74 мин
Бесплатно
9.4
Гуси-лебеди
1949, 18 мин
9.7
Цветик-Семицветик
1948, 20 мин
9.6
Серая шейка
1948, 19 мин
9.5
Таежная сказка
1951, 10 мин
9.3
Волшебная лампа Аладдина
1967, 78 мин
Бесплатно
9.3
Москва — Кассиопея
1973, 79 мин
Бесплатно
9.5
Новогодние приключения Маши и Вити
1975, 66 мин
Бесплатно
9.5
Старик Хоттабыч
1956, 80 мин
Бесплатно
9.6
Усатый нянь
1977, 70 мин
Бесплатно
8.6
Русалочка
1976, 77 мин
Бесплатно
9.4
Двенадцать месяцев (1973)
1973
9.5
Чудо-мельница
1950, 18 мин
9.1
Фантазеры
1965, 62 мин
Бесплатно
8.7
Сказка, рассказанная ночью
1981, 72 мин
Бесплатно
9.1
Мио, мой Мио
1987, 94 мин
Бесплатно
9.4
Финист — Ясный сокол
1975, 74 мин
Бесплатно
9.1
Город мастеров
1965, 79 мин
Бесплатно
9.4
Аленький цветочек
1952, 39 мин
9.2
Мойдодыр
1954, 16 мин
8.7
Карантин
1983, 76 мин
Бесплатно
9.2
Принцесса на горошине
1976, 84 мин
Бесплатно
9.1
Приключения Толи Клюквина
1964, 63 мин
Бесплатно
9.5
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
1953, 10 мин