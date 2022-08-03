Золотая антилопа (фильм, 1954) смотреть онлайн
9.51954, Золотая антилопа
Мультфильм, Приключения29 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
О мальчике, спасшем волшебную антилопу, которая в благодарность помогает ему избавиться от преследования злого раджи.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- РСАктёр
Рубен
Симонов
- ННАктриса
Нина
Никитина
- АГАктёр
Александр
Грузинский
- КТАктёр
Коля
Тагунов
- НАСценарист
Николай
Абрамов
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ОГХудожник
Ольга
Геммерлинг
- ИСХудожница
Ирина
Светлица
- КМХудожник
Константин
Малышев
- РДХудожник
Роман
Давыдов
- ЛКМонтажёр
Лидия
Кякшт
- МДОператор
Михаил
Друян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юровский