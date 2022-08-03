Золотая антилопа
Wink
Детям
Золотая антилопа

Золотая антилопа (фильм, 1954) смотреть онлайн

9.51954, Золотая антилопа
Мультфильм, Приключения29 мин0+
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О фильме

О мальчике, спасшем волшебную антилопу, которая в благодарность помогает ему избавиться от преследования злого раджи.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb