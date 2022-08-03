Гуси-лебеди
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Гуси-лебеди

Гуси-лебеди (фильм, 1949) смотреть онлайн

9.41949, Гуси-лебеди
Мультфильм, Для самых маленьких18 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

По мотивам русской народной сказки. Уехали матушка с батюшкой, а дочери наказ оставили братца Ваню беречь, со двора не выпускать. Заигралась Машенька, да не доглядела: унесли братика гуси-лебеди, помощники Бабы Яги. Теперь Машеньке надо выручать Ваню, а помогут ей в этом добрые друзья: яблонька, печка, речка и др.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуси-лебеди»