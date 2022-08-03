Гуси-лебеди (фильм, 1949) смотреть онлайн
9.41949, Гуси-лебеди
Мультфильм, Для самых маленьких18 мин18+
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О фильме
По мотивам русской народной сказки. Уехали матушка с батюшкой, а дочери наказ оставили братца Ваню беречь, со двора не выпускать. Заигралась Машенька, да не доглядела: унесли братика гуси-лебеди, помощники Бабы Яги. Теперь Машеньке надо выручать Ваню, а помогут ей в этом добрые друзья: яблонька, печка, речка и др.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- АСРежиссёр
Александра
Снежко-Блоцкая
- МБАктриса
Мария
Бабанова
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- ИИСценарист
Иван
Иванов-Вано
- АССценарист
Александра
Снежко-Блоцкая
- ЛМХудожник
Лев
Мильчин
- НСХудожница
Надежда
Строганова
- ВНХудожница
В.
Нечаева
- ИТХудожница
Ирина
Троянова
- ГНХудожница
Галина
Невзорова
- ДАХудожник
Дмитрий
Анпилов
- ВРХудожница
Вера
Роджеро
- КМХудожник
Кирилл
Малянтович
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- НВОператор
Николай
Воинов
- ЮНКомпозитор
Юрий
Никольский