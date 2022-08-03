По мотивам русской народной сказки. Уехали матушка с батюшкой, а дочери наказ оставили братца Ваню беречь, со двора не выпускать. Заигралась Машенька, да не доглядела: унесли братика гуси-лебеди, помощники Бабы Яги. Теперь Машеньке надо выручать Ваню, а помогут ей в этом добрые друзья: яблонька, печка, речка и др.

