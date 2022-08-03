Веселые истории (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
9.21962, Веселые истории
Комедия, Семейный83 мин0+
О фильме
Герои фильма — фантазер и поэт Дениска Кораблев, озорной Мишка, мечтательная Леночка и чрезмерно любопытная Аленка — живут в обыкновенном московском дворе. Они, как и все дети, любят цирк и зоопарк, но не любят манную кашу и домоуправа, который вечно следит за ними и мешает исполнять во дворе всевозможные цирковые номера...
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- МКАктёр
Михаил
Кисляров
- АКАктёр
Александр
Кекиш
- НФАктриса
Надежда
Фоминцина
- ЕДАктриса
Елена
Дружинина
- ВБАктёр
Виталий
Бондарёв
- АГАктёр
Андрей
Гладков
- ИДАктёр
Игорь
Дутов
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- ГТАктёр
Георгий
Тусузов
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ВДСценарист
Виктор
Драгунский
- ВФПродюсер
Виктор
Фрейлих
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- АФКомпозитор
Александр
Флярковский