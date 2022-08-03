Веселые истории (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Веселые истории
Веселые истории (фильм, 1962)

Герои фильма — фантазер и поэт Дениска Кораблев, озорной Мишка, мечтательная Леночка и чрезмерно любопытная Аленка — живут в обыкновенном московском дворе. Они, как и все дети, любят цирк и зоопарк, но не любят манную кашу и домоуправа, который вечно следит за ними и мешает исполнять во дворе всевозможные цирковые номера...

