Wink
Детям
Веселые истории
Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые истории»

Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые истории»

Режиссёры

Вениамин Дорман

Вениамин Дорман

Режиссёр

Актёры

Михаил Кисляров

Михаил Кисляров

АктёрДениска
Александр Кекиш

Александр Кекиш

АктёрМишка
Надежда Фоминцина

Надежда Фоминцина

АктрисаАленка
Елена Дружинина

Елена Дружинина

АктрисаЛеночка
Виталий Бондарёв

Виталий Бондарёв

Актёр
Андрей Гладков

Андрей Гладков

Актёр
Игорь Дутов

Игорь Дутов

Актёр
Тамара Логинова

Тамара Логинова

Актрисамама Дениса Кораблева
Георгий Тусузов

Георгий Тусузов

Актёрпрохожий
Юрий Медведев

Юрий Медведев

Актёруправдом

Сценаристы

Виктор Драгунский

Виктор Драгунский

Сценарист

Продюсеры

Виктор Фрейлих

Виктор Фрейлих

Продюсер

Операторы

Константин Арутюнов

Константин Арутюнов

Оператор

Композиторы

Александр Флярковский

Александр Флярковский

Композитор