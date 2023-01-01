Мойдодыр
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Мойдодыр

Мойдодыр (фильм, 1954) смотреть онлайн

9.21954, Мойдодыр
Мультфильм, Советские мультфильмы16 мин0+
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О фильме

Помните знаменитого Мойдодыра, заставившего мальчика-грязнулю умываться? Смотрите советский мультфильм 1954 года онлайн на сайте Wink. Видео в хорошем качестве доступно совершенно бесплатно.
Мультик создан на основе одноименной сказки Корнея Чуковского. Главный герой — юный грязнуля. Мальчик не хочет умываться и ссылается на то, что боится воды. На самом деле он ленив и не желает слушаться родителей. Но встретив Мойдодыра — начальника всех умывальника и командира мочалок ребенок отказывается от вредной привычки. После общения с великим умывальником и его помощниками — ожившими щетками и мылом, непослушный мальчишка меняется. Он видит, каким красивым может быть, когда чист, и понимает, как важно слушаться родителей. Несмотря на свой поучительный характер, мультфильм полон задорных шуток и веселья. Включайте видео в хорошем качестве на нашем сайте. Это бесплатно, а мультик можно пересматривать бесконечно.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb