Премия Оскар
Wink
Все подборки
Премия Оскар

Премия Оскар

Лауреаты главной премии в мировой киноиндустрии

ФильмыДля детей
Постер к фильму Анора 2024
6.6

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Конклав 2024
8.1

Конклав

2024, 115 мин
Постер к фильму Зона интересов 2023
5.8

Зона интересов

2023, 100 мин
Постер к фильму Анатомия падения 2023
6.9

Анатомия падения

2023, 145 мин
Постер к фильму Мальчик и птица 2023
9.1

Мальчик и птица

2023, 123 мин
Постер к фильму Сядь за руль моей машины 2021
7.5

Сядь за руль моей машины

2021, 172 мин
Постер к фильму Девушка, подающая надежды 2020
8.0

Девушка, подающая надежды

2020, 108 мин
Постер к фильму Еще по одной 2020
8.5

Еще по одной

2020, 111 мин
Постер к фильму Джуди 2019
8.5

Джуди

2019, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Паразиты 2019
8.6

Паразиты

2019, 126 мин
Постер к фильму Власть 2018
8.2

Власть

2018, 127 мин
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму Тоня против всех 2017
8.5

Тоня против всех

2017, 114 мин
Постер к фильму Коммивояжер 2016
7.4

Коммивояжер

2016, 118 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушка в Реке: Цена Прощения 2015
8.4

Девушка в Реке: Цена Прощения

2015, 37 мин
Постер к фильму Одержимость 2013
9.0

Одержимость

2013, 102 мин
Постер к фильму Артист 2011
8.3

Артист

2011, 96 мин
Постер к фильму Железная леди 2011
8.6

Железная леди

2011, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боец 2010
9.0

Боец

2010, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна в его глазах 2009
8.1

Тайна в его глазах

2009, 123 мин
Постер к фильму Повелитель бури 2008
8.5

Повелитель бури

2008, 125 мин
Постер к фильму Золотой век 2007
8.9

Золотой век

2007, 110 мин
Постер к фильму Искупление 2007
9.0

Искупление

2007, 117 мин
Постер к фильму Пианист 2002
9.5

Пианист

2002, 142 мин
Постер к фильму Адаптация 2002
7.2

Адаптация

2002, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Айрис 2001
8.2

Айрис

2001, 86 мин
Постер к фильму Ю-571 2000
9.0

Ю-571

2000, 111 мин
Постер к фильму Покидая Лас-Вегас 1995
8.1

Покидая Лас-Вегас

1995, 107 мин
Постер к фильму Пули над Бродвеем 1994
8.1

Пули над Бродвеем

1994, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Утомленные солнцем 1994
9.0

Утомленные солнцем

1994, 139 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вспомнить все 1990
9.2

Вспомнить все

1990, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фанни и Александр 1982
8.4

Фанни и Александр

1982, 181 мин
Постер к фильму Москва слезам не верит 1979
9.7

Москва слезам не верит

1979, 142 мин
Бесплатно
Постер к фильму Апокалипсис сегодня 1979
8.4

Апокалипсис сегодня

1979, 192 мин
Постер к фильму Охотник на оленей 1978

Охотник на оленей

1978, 176 мин
Постер к фильму Римские каникулы 1953
9.2

Римские каникулы

1953, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Трамвай «Желание» 1951
8.4

Трамвай «Желание»

1951, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сирано де Бержерак 1950
8.1

Сирано де Бержерак

1950, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Это армия 1943
6.5

Это армия

1943, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Касабланка 1942
8.7

Касабланка

1942, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гроздья гнева 1940
7.9

Гроздья гнева

1940, 123 мин
Бесплатно
Постер к фильму Прощай, оружие 1932
7.8

Прощай, оружие

1932, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Затерянный мир 1925
6.2

Затерянный мир

1925, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сиротки бури 1921
7.3

Сиротки бури

1921, 150 мин
Бесплатно