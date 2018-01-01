Премия Оскар

6.6
Анора
2024, 133 мин
8.1
Конклав
2024, 115 мин
5.8
Зона интересов
2023, 100 мин
6.9
Анатомия падения
2023, 145 мин
9.1
Мальчик и птица
2023, 123 мин
7.5
Сядь за руль моей машины
2021, 172 мин
8.0
Девушка, подающая надежды
2020, 108 мин
8.5
Еще по одной
2020, 111 мин
8.5
Джуди
2019, 113 мин
Бесплатно
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
8.2
Власть
2018, 127 мин
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
8.5
Тоня против всех
2017, 114 мин
7.4
Коммивояжер
2016, 118 мин
Бесплатно
8.4
Девушка в Реке: Цена Прощения
2015, 37 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
8.3
Артист
2011, 96 мин
8.6
Железная леди
2011, 100 мин
Бесплатно
9.0
Боец
2010, 110 мин
Бесплатно
8.1
Тайна в его глазах
2009, 123 мин
8.5
Повелитель бури
2008, 125 мин
8.9
Золотой век
2007, 110 мин
9.0
Искупление
2007, 117 мин
9.5
Пианист
2002, 142 мин
7.2
Адаптация
2002, 110 мин
Бесплатно
8.2
Айрис
2001, 86 мин
9.0
Ю-571
2000, 111 мин
8.1
Покидая Лас-Вегас
1995, 107 мин
8.1
Пули над Бродвеем
1994, 94 мин
Бесплатно
9.0
Утомленные солнцем
1994, 139 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.2
Вспомнить все
1990, 108 мин
Бесплатно
8.4
Фанни и Александр
1982, 181 мин
9.7
Москва слезам не верит
1979, 142 мин
Бесплатно
8.4
Апокалипсис сегодня
1979, 192 мин
Охотник на оленей
1978, 176 мин
9.2
Римские каникулы
1953, 113 мин
Бесплатно
8.4
Трамвай «Желание»
1951, 119 мин
Бесплатно
8.1
Сирано де Бержерак
1950, 112 мин
Бесплатно
6.5
Это армия
1943, 125 мин
Бесплатно
8.7
Касабланка
1942, 98 мин
Бесплатно
7.9
Гроздья гнева
1940, 123 мин
Бесплатно
7.8
Прощай, оружие
1932, 89 мин
Бесплатно
6.2
Затерянный мир
1925, 104 мин
Бесплатно
7.3
Сиротки бури
1921, 150 мин
Бесплатно