Айрис (фильм, 2001) смотреть онлайн

Одна из величайших писательниц XX века, остроумный мыслитель и проницательный философ Айрис Мeрдок оставила яркий след в современной литературе и заслужила восторженные отклики маститых литераторов и рядовых читателей. Однако самую правдивую летопись творчества и бытия Айрис Мeрдок составил ее муж, профессор Джон Бэйли, описав в своих книгах более 40 лет их супружеской жизни, начиная со знакомства с юной оксфордской преподавательницей Айрис и заканчивая мучительной борьбой кавалерственной дамы Айрис с жестокой болезнью Альцгеймера, лишившей одаренную романистку возможности творить и жить.



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