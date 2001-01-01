Айрис (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Одна из величайших писательниц XX века, остроумный мыслитель и проницательный философ Айрис Мeрдок оставила яркий след в современной литературе и заслужила восторженные отклики маститых литераторов и рядовых читателей. Однако самую правдивую летопись творчества и бытия Айрис Мeрдок составил ее муж, профессор Джон Бэйли, описав в своих книгах более 40 лет их супружеской жизни, начиная со знакомства с юной оксфордской преподавательницей Айрис и заканчивая мучительной борьбой кавалерственной дамы Айрис с жестокой болезнью Альцгеймера, лишившей одаренную романистку возможности творить и жить.
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Эйр
- Актриса
Кейт
Уинслет
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Джим
Бродбент
- ЭБАктриса
Элинор
Брон
- АМАктриса
Анджела
Морант
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- ШХАктриса
Шиван
Хэйес
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ДБАктриса
Джоан
Бэйкуэлл
- Сценарист
Ричард
Эйр
- ЧВСценарист
Чарльз
Вуд
- ДБСценарист
Джон
Бэйли
- РФПродюсер
Роберт
Фокс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ДПродюсер
ДТефлон
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ТЭХудожница
Триша
Эдвардс
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер