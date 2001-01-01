Айрис
Wink
Фильмы
Айрис
8.22001, Iris
Драма, Мелодрама86 мин18+

Айрис (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

Одна из величайших писательниц XX века, остроумный мыслитель и проницательный философ Айрис Мeрдок оставила яркий след в современной литературе и заслужила восторженные отклики маститых литераторов и рядовых читателей. Однако самую правдивую летопись творчества и бытия Айрис Мeрдок составил ее муж, профессор Джон Бэйли, описав в своих книгах более 40 лет их супружеской жизни, начиная со знакомства с юной оксфордской преподавательницей Айрис и заканчивая мучительной борьбой кавалерственной дамы Айрис с жестокой болезнью Альцгеймера, лишившей одаренную романистку возможности творить и жить.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Айрис»