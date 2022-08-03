Затерянный мир (фильм, 1925) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Репортeр Эдвард Мэлоун получает задание написать репортаж о лекции, в ходе которой профессор Челленджер провозглашает, что готов доказать существование живых динозавров. Для этого ему нужны добровольцы для участия в экспедиции. Добровольцами становятся профессор Саммерли, сэр Джон Рокстон и Мэлоун. В экспедиции также принимает участие Пола Уайт, дочь погибшего путешественника Мэпла Уайта, дневниками которого руководствуется Челленджер. Экспедиция, пройдя по маршруту Уайта, обнаруживает в бассейне Амазонки изолированное плато.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БЛАктриса
Бесси
Лав
- ЛСАктёр
Льюис
Стоун
- УБАктёр
Уоллес
Бири
- ЛХАктёр
Ллойд
Хьюз
- АБАктриса
Альма
Беннетт
- АХАктёр
Артур
Хойт
- ММАктриса
Маргарет
МакУэйд
- БМАктёр
Булл
Монтана
- ФФАктёр
Фрэнк
Финч Смайлз
- ЖКАктёр
Жуль
Коулз
- МФСценарист
Мэрион
Фэйрфакс
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- СМПродюсер
Скотт
МакКвин
- ДММонтажёр
Джордж
МакГуайр
- РИКомпозитор
Роберт
Израэль