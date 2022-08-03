Затерянный мир (фильм, 1925) смотреть онлайн бесплатно

Репортeр Эдвард Мэлоун получает задание написать репортаж о лекции, в ходе которой профессор Челленджер провозглашает, что готов доказать существование живых динозавров. Для этого ему нужны добровольцы для участия в экспедиции. Добровольцами становятся профессор Саммерли, сэр Джон Рокстон и Мэлоун. В экспедиции также принимает участие Пола Уайт, дочь погибшего путешественника Мэпла Уайта, дневниками которого руководствуется Челленджер. Экспедиция, пройдя по маршруту Уайта, обнаруживает в бассейне Амазонки изолированное плато.

