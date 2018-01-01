WinkФильмыЗатерянный мирАктёры и съёмочная группа фильма «Затерянный мир»
Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный мир»
Актёры
АктрисаPaula White (в титрах: Miss Bessie Love)
Бесси ЛавBessie Love
АктёрSir John Roxton (в титрах: Mr. Lewis S. Stone)
Льюис СтоунLewis Stone
АктёрProf. Challenger (в титрах: Mr. Wallace Beery)
Уоллес БириWallace Beery
АктёрEd Malone (в титрах: Mr. Lloyd Hughes)
Ллойд ХьюзLloyd Hughes
АктрисаGladys Hungerford (в титрах: Miss Alma Bennett)
Альма БеннеттAlma Bennett
АктёрProf. Summerlee (в титрах: Mr. Arthur Hoyt)
Артур ХойтArthur Hoyt
АктрисаMrs. Challenger (в титрах: Miss Margaret McWade)
Маргарет МакУэйдMargaret McWade
АктёрApe-man (в титрах: Mr. Bull Montana)
Булл МонтанаBull Montana
АктёрAustin (в титрах: Mr. Finch Smiles)
Фрэнк Финч СмайлзFrank Finch Smiles
АктёрZambo (в титрах: Mr. Jules Cowles)