Wink
Фильмы
Затерянный мир
Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный мир»

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный мир»

Актёры

Бесси Лав

Бесси Лав

Bessie Love
АктрисаPaula White (в титрах: Miss Bessie Love)
Льюис Стоун

Льюис Стоун

Lewis Stone
АктёрSir John Roxton (в титрах: Mr. Lewis S. Stone)
Уоллес Бири

Уоллес Бири

Wallace Beery
АктёрProf. Challenger (в титрах: Mr. Wallace Beery)
Ллойд Хьюз

Ллойд Хьюз

Lloyd Hughes
АктёрEd Malone (в титрах: Mr. Lloyd Hughes)
Альма Беннетт

Альма Беннетт

Alma Bennett
АктрисаGladys Hungerford (в титрах: Miss Alma Bennett)
Артур Хойт

Артур Хойт

Arthur Hoyt
АктёрProf. Summerlee (в титрах: Mr. Arthur Hoyt)
Маргарет МакУэйд

Маргарет МакУэйд

Margaret McWade
АктрисаMrs. Challenger (в титрах: Miss Margaret McWade)
Булл Монтана

Булл Монтана

Bull Montana
АктёрApe-man (в титрах: Mr. Bull Montana)
Фрэнк Финч Смайлз

Фрэнк Финч Смайлз

Frank Finch Smiles
АктёрAustin (в титрах: Mr. Finch Smiles)
Жуль Коулз

Жуль Коулз

Jules Cowles
АктёрZambo (в титрах: Mr. Jules Cowles)

Сценаристы

Мэрион Фэйрфакс

Мэрион Фэйрфакс

Marion Fairfax
Сценарист
Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Продюсеры

Скотт МакКвин

Скотт МакКвин

Scott MacQueen
Продюсер

Монтажёры

Джордж МакГуайр

Джордж МакГуайр

George McGuire
Монтажёр

Композиторы

Роберт Израэль

Роберт Израэль

Robert Israel
Композитор