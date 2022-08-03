Сиротки бури (фильм, 1921) смотреть онлайн бесплатно

Генриетта и Луиза, подкидыши, воспитываются вместе как сестры. Когда Луиза слепнет, Генриетта клянется заботиться о ней всегда. Они едут в Париж, чтобы попытаться вылечить Луизу, но они теряют друг друга, когда аристократ, жаждущий Генриетту похищает ее. Но тут грянула Французская революция, и все смешалось в водовороте бури…

