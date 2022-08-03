Сиротки бури (фильм, 1921) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Генриетта и Луиза, подкидыши, воспитываются вместе как сестры. Когда Луиза слепнет, Генриетта клянется заботиться о ней всегда. Они едут в Париж, чтобы попытаться вылечить Луизу, но они теряют друг друга, когда аристократ, жаждущий Генриетту похищает ее. Но тут грянула Французская революция, и все смешалось в водовороте бури…
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время150 мин / 02:30
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДУРежиссёр
Дэвид
Уорк Гриффит
- ЛГАктриса
Лиллиан
Гиш
- ДГАктриса
Дороти
Гиш
- ДШАктёр
Джозеф
Шилдкраут
- ФЛАктёр
Фрэнк
Лоси
- МУАктёр
Морган
Уоллес
- ЛЛАктриса
Люсиль
Ла Верн
- ШЛАктёр
Шелдон
Льюис
- ФПАктёр
Фрэнк
Пулья
- КХАктёр
Крейтон
Хейл
- ДУСценарист
Дэвид
Уорк Гриффит
- ДУПродюсер
Дэвид
Уорк Гриффит
- ДСМонтажёр
Джеймс
Смит
- РСМонтажёр
Роуз
Смит
- ГБОператор
Г.В.
Битцер
- ББКомпозитор
Брайан
Бенисон