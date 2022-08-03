Сиротки бури
Wink
Фильмы
Сиротки бури
7.51921, Orphans of the Storm
Драма, Мелодрама150 мин18+

Сиротки бури (фильм, 1921) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Генриетта и Луиза, подкидыши, воспитываются вместе как сестры. Когда Луиза слепнет, Генриетта клянется заботиться о ней всегда. Они едут в Париж, чтобы попытаться вылечить Луизу, но они теряют друг друга, когда аристократ, жаждущий Генриетту похищает ее. Но тут грянула Французская революция, и все смешалось в водовороте бури…

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb