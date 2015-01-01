Девушка в Реке: Цена Прощения (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, A Girl in the River: The Price of Forgiveness
Документальный37 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальная лента о жестокой традиции, существующей в Пакистане. Малейшее подозрение девушки в том, что она могла запятнать честь семьи, становится причиной для ее убийства, остающегося безнаказанным и оправданным властью. Главная героиня — восемнадцатилетняя Саба, вынужденная бежать из дома от собственного отца и родного дяди, которые намеревались ее убить.
Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Девушка в Реке: Цена Прощения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время37 мин / 00:37
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb