Девушка в Реке: Цена Прощения (фильм, 2015) смотреть онлайн

Документальная лента о жестокой традиции, существующей в Пакистане. Малейшее подозрение девушки в том, что она могла запятнать честь семьи, становится причиной для ее убийства, остающегося безнаказанным и оправданным властью. Главная героиня — восемнадцатилетняя Саба, вынужденная бежать из дома от собственного отца и родного дяди, которые намеревались ее убить.

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