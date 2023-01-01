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Гроздья гнева

Гроздья гнева (фильм, 1940) смотреть онлайн

1940, The Grapes of Wrath
Драмы123 мин18+

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Сюжет

После тюремного срока Том Джоад возвращается на свое ранчо, которое полностью разорилось. В отсутствие перспективы найти работу в Оклахоме, вся семья отправляется на «землю обетованную» — в Калифорнию.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гроздья гнева»

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