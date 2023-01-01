Гроздья гнева (фильм, 1940) смотреть онлайн
1940, The Grapes of Wrath
Драмы123 мин18+
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Сюжет
После тюремного срока Том Джоад возвращается на свое ранчо, которое полностью разорилось. В отсутствие перспективы найти работу в Оклахоме, вся семья отправляется на «землю обетованную» — в Калифорнию.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДФРежиссёр
Джон
Форд
- ГФАктёр
Генри
Фонда
- ДДАктриса
Джейн
Дарвелл
- ДКАктёр
Джон
Кэрредин
- ЧГАктёр
Чарли
Грейпвин
- ДБАктриса
Доррис
Баудон
- РСАктёр
Расселл
Симпсон
- ОЗАктёр
О.
З. Уайтхед
- ДКАктёр
Джон
Кволен
- ЭКАктёр
Эдди
Куиллан
- ЗТАктриса
Зеффи
Тилбури
- НДСценарист
Наннэлли
Джонсон
- ДССценарист
Джон
Стейнбек
- ДФПродюсер
Дэррил
Ф. Занук
- НДПродюсер
Наннэлли
Джонсон
- РЛМонтажёр
Роберт
Л. Симпсон
- ГТОператор
Грегг
Толанд
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман