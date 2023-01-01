Гроздья гнева (фильм, 1940) смотреть онлайн

Сюжет

После тюремного срока Том Джоад возвращается на свое ранчо, которое полностью разорилось. В отсутствие перспективы найти работу в Оклахоме, вся семья отправляется на «землю обетованную» — в Калифорнию.



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