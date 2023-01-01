WinkВсе подборкиЛучшие фильмы 80-х
Лучшие фильмы 80-х
9.7
Собачье сердце
1988, 130 мин
Бесплатно
9.1
Новый кинотеатр «Парадизо»
1988, 117 мин
Бесплатно
7.5
Короткий фильм о любви
1988, 87 мин
Бесплатно
8.2
Анюта
1982, 67 мин
Бесплатно
6.9
Короткий фильм об убийстве
1987, 83 мин
Бесплатно
8.5
Ностальгия
1983, 120 мин
Бесплатно
9.7
Вам и не снилось...
1980, 86 мин
Бесплатно
8.0
Легенда о Нараяме
1983, 124 мин
Бесплатно
9.3
Завтра была �война
1987, 84 мин
Бесплатно
8.2
Вне закона
1986, 102 мин
Бесплатно
8.8
Имя розы
1986, 126 мин
Бесплатно
9.4
Рэмбо: Первая кровь
1982, 89 мин
Бесплатно
8.2
Случай
1981, 121 мин
Бесплатно
7.7
Без крыши, вне закона
1985, 105 мин
Бесплатно
8.7
Последний император
1987, 156 мин
Бесплатно
7.7
Левша
1986, 84 мин
Бесплатно
8.5
Порох
1985, 87 мин
Бесплатно
9.6
Укрощение строптивого
1980, 102 мин
Бесплатно
8.7
Колыбельная для брата
1982, 66 мин
Бесплатно
8.3
Письма мертвого человека
1986, 82 мин
Бесплатно
7.9
Замри-умри-воскресни!
1989, 99 мин
Бесплатно
7.8
Мой американский дядюшка
1980, 121 мин
Бесплатно
9.5
Макар-следопыт
1984, 187 мин
Бесплатно
9.5
Полицейская история
1985, 95 мин
Бесплатно
8.6
Знак беды
1986, 142 мин
Бесплатно
9.0
Мой друг Иван Лапшин
1984, 95 мин
Бесплатно
7.8
Помнишь ли, Долли Белл?
1981, 105 мин
Бесплатно
9.3
Пацаны
1983, 91 мин
Бесплатно
8.1
Таинственный поезд
1989, 105 мин
Бесплатно
8.4
До первой крови
1989, 81 мин
Бесплатно
7.8
Женское дело
1988, 107 мин
Бесплатно
8.5
Голубая бездна
1988, 161 мин
9.3
Мы смерти смотрели в лицо
1980, 70 мин
Бесплатно
8.1
Более странно, чем в раю
1984, 85 мин
Бесплатно
8.9
Магия черная и белая
1983, 71 мин
Бесплатно
8.3
Миссия
1986, 119 мин
Бесплатно
6.6
Без конца
1984, 100 мин
Бесплатно
8.7
Единожды солгав
1987, 90 мин
Бесплатно
7.6
Легенда о Сурамской крепости
1984, 82 мин
Бесплатно
8.5
Фонтан
1988, 97 мин
Бесплатно
9.4
Юность Петра
1980, 133 мин
Бесплатно
6.4
Пчеловод
1986, 117 мин
Бесплатно
9.2
Торпедоносцы
1983, 90 мин
Бесплатно
9.7
Однажды двадцать лет спустя
1980, 73 мин
Бесплатно
8.6
Простая смерть
1985, 64 мин
Бесплатно
9.5
Влюблен по собственному желанию
1982, 83 мин
Бесплатно
9.4
Проект А
1983, 93 мин
Бесплатно
8.8
Шофер мисс Дэйзи
1989, 95 мин
Бесплатно