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Лучшие фильмы 80-х

Лучшие фильмы 80-х

ФильмыДля детей
Постер к фильму Собачье сердце 1988
9.7

Собачье сердце

1988, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новый кинотеатр «Парадизо» 1988
9.1

Новый кинотеатр «Парадизо»

1988, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Короткий фильм о любви 1988
7.5

Короткий фильм о любви

1988, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Анюта 1982
8.2

Анюта

1982, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Короткий фильм об убийстве 1987
6.9

Короткий фильм об убийстве

1987, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ностальгия 1983
8.5

Ностальгия

1983, 120 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Легенда о Нараяме 1983
8.0

Легенда о Нараяме

1983, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.3

Завтра была война

1987, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вне закона 1986
8.2

Вне закона

1986, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Имя розы 1986
8.8

Имя розы

1986, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рэмбо: Первая кровь 1982
9.4

Рэмбо: Первая кровь

1982, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Случай 1981
8.2

Случай

1981, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Без крыши, вне закона 1985
7.7

Без крыши, вне закона

1985, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последний император 1987
8.7

Последний император

1987, 156 мин
Бесплатно
Постер к фильму Левша 1986
7.7

Левша

1986, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Порох 1985
8.5

Порох

1985, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Укрощение строптивого 1980
9.6

Укрощение строптивого

1980, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Колыбельная для брата 1982
8.7

Колыбельная для брата

1982, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Письма мертвого человека 1986
8.3

Письма мертвого человека

1986, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Замри-умри-воскресни! 1989
7.9

Замри-умри-воскресни!

1989, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой американский дядюшка 1980
7.8

Мой американский дядюшка

1980, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Макар-следопыт 1984
9.5

Макар-следопыт

1984, 187 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полицейская история 1985
9.5

Полицейская история

1985, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Знак беды 1986
8.6

Знак беды

1986, 142 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой друг Иван Лапшин 1984
9.0

Мой друг Иван Лапшин

1984, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Помнишь ли, Долли Белл? 1981
7.8

Помнишь ли, Долли Белл?

1981, 105 мин
Бесплатно
По�стер к фильму Пацаны 1983
9.3

Пацаны

1983, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Таинственный поезд 1989
8.1

Таинственный поезд

1989, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму До первой крови 1989
8.4

До первой крови

1989, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женское дело 1988
7.8

Женское дело

1988, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голубая бездна 1988
8.5

Голубая бездна

1988, 161 мин
Постер к фильму Мы смерти смотрели в лицо 1980
9.3

Мы смерти смотрели в лицо

1980, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Более странно, чем в раю 1984
8.1

Более странно, чем в раю

1984, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Магия черная и белая 1983
8.9

Магия черная и белая

1983, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Миссия 1986
8.3

Миссия

1986, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Без конца 1984
6.6

Без конца

1984, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Единожды солгав 1987
8.7

Единожды солгав

1987, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Легенда о Сурамской крепости 1984
7.6

Легенда о Сурамской крепости

1984, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фонтан 1988
8.5

Фонтан

1988, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Юность Петра 1980
9.4

Юность Петра

1980, 133 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пчеловод 1986
6.4

Пчеловод

1986, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Торпедоносцы 1983
9.2

Торпедоносцы

1983, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Однажды двадцать лет спустя 1980
9.7

Однажды двадцать лет спустя

1980, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Простая смерть 1985
8.6

Простая смерть

1985, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Влюблен по собственному желанию 1982
9.5

Влюблен по собственному желанию

1982, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проект А 1983
9.4

Проект А

1983, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шофер мисс Дэйзи 1989
8.8

Шофер мисс Дэйзи

1989, 95 мин
Бесплатно