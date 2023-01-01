Шофер мисс Дэйзи (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

В основе сюжета непростые взаимоотношения богатой американки еврейского происхождения и её водителя-афроамериканца. Действие фильма происходит в Атланте в 40-е годы XX века, когда расовые предрассудки были ещё сильны. Мисс Дэйзи — вдова, чей сын настаивает на найме для неё водителя. Она противится изменениям в своей жизни, отказывается ездить куда-либо с новым водителем - Хоуком. Но со временем Хоук завоёвывает не только её расположение, но и дружбу. Фильм рассказывает о поисках взаимопонимания между двумя очень разными людьми. И поиски эти занимают без малого двадцать лет.



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